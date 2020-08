Riuscito l'ammaraggio nel Golfo del Messico della SpaceX che ha riportato a casa gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley

Domenica 2 agosto è perfettamente riuscito il lancio dello SpaceX nel Golfo del Messico: la navicella è rientrata sulla Terra riportando a casa gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley. La missione aveva avuto inizio lo scorso 30 maggio. Nell’area dell’ammaraggio presenti i mezzi inviati dalla Nasa per effettuare le operazioni di recupero: la SpaceX appare galleggiare in mare senza sbilanciamenti, ciò indica l’assenza di danneggiamenti e il recupero dovrebbe avvenire senza problemi.

Si tratta della prima navicella spaziale privata a essersi agganciata alla Stazione Spaziale: un altro successo per il fondatore di Tesla, Elon Musk.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE — NASA (@NASA) August 2, 2020

L’ammaraggio di SpaceX

L’ammaraggio di SpaceX è perfettamente riuscito nella tarda serata di domenica 2 agosto.

Nonostante inizialmente la tempesta tropicale Isaias aveva minacciato il volo: avrebbe potuto interessare i siti predisposti per l’ammaraggio, in Florida, lungo le coste. La Nasa ha dato il via libera dopo aver consultato gli esperti meteorologi che hanno dato l’assenso.

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8 — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020



Esultante Hurley alla Stazione Spaziale: “Sono stati due mesi grandiosi, abbiamo apprezzato ciò che voi come equipaggio avete fatto per aiutarci a testare Dragon durante il suo volo inaugurale. La parte più difficile è stata lanciarci in orbita, ma la più importante è riportarci a casa”.