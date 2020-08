Le suore di clausura di Praga hanno lasciato il convento: la troppa movida del centro e il troppo rumore erano diventati insopportabili.

Mentre Praga è Covid-free e i suoi abitanti festeggiano con maxi assembramenti, c’è chi proprio non tollera la troppa movida e l’eccessivo rumore. È il caso delle suore di clausura di Praga, le quali hanno deciso di lasciare il convento per trasferirsi in un luogo più tranquillo.

Suore di clausura di Praga lasciano il convento

Da oltre quattro secoli nel cuore di Praga, a piazza Hradcany, il quartiere del Castello, uno dei più visitati dai turisti di tutto il mondo. Cacciate durante il periodo comunista, nel 1991 erano tornate nel loro storico monastero. Ma c’è una cosa che le Carmelitane proprio non riescono a sopportare: il troppo rumore causato dalla movida del centro, tra locali affollati e visitatori che si addentrano alla scoperta della città.

Per questo motivo, le suore del convento hanno deciso di trasferirsi in una ex fattoria fuori città, recentemente restituita alla Chiesa locale da parte delle autorità. Così potranno pregare e svolgere le proprie mansioni con maggior tranquillità, lontane dal caos del centro città.

La stessa Congregazione dei Carmelitani Scalzi, nel Bollettino informativo di luglio, ha reso nota la decisione delle suore.

La notizia, tuttavia, risale al periodo precedente allo scoppio dell’emergenza coronavirus.





“Dopo un lungo discernimento e una ricerca che è durata più di dieci anni, ci siamo trasferite dal monastero originale nel centro della capitale della Repubblica Ceca al piccolo paese di Drasty, a pochi chilometri da Praga.

Il motivo della nostra decisione è stato il crescente rumore proveniente dalla piazza“. Così hanno fatto sapere le monache, le quali si sono dette insoddisfatte anche del piccolo giardino del monastero, che rendeva “la vita di clausura fisicamente e psichicamente difficile“.