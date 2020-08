Covid, Trump e la mascherina: “I veri patrioti la indossano”

Trump cambia idea sulla mascherina per combattere il Coronavirus e in una email invita i veri patrioti a indossarla.

Un po’ come Matteo Salvini, anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cambia idea sull’utilizzo della mascherina e ammette come chi si considera un vero patriota – ovvero amante del Paese a stelle e strisce – deve indossare la mascherina.

In una email a firma del Tycoon, con oggetto appunto ‘I patrioti indossano la mascherina’, il Presidente Usa invita i suoi fan a seguire le sue indicazioni. Trump invita a indossare la mascherina per vincere la pandemia, con un dietrofront totale. Nel corpo della e-mail a firma Donald Trump si legge come sulla mascherina c’è stata un po’ di confusione ma penso: “Che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale”.





Trump cambia idea sulla mascherina

Il Tycoon – con un cambio di strategia comunicativa probabilmente in vista delle Presidenziali Usa 2020 – ammette come lui non ami indossarla ma non nega che potrebbe aiutare gli Usa (e il resto del mondo) a: “Tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese.

Il mio pensiero è che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare”.





Bilancio Covid in Usa

Intanto, numeri alla mano, il Coronavirus negli Usa continua a far registrare numeri importanti. L’ultimo aggiornamento con il bollettino di lunedì 3 agosto non lascia spazio a interpretazioni: nelle ultime ore si segnalano 46.321 nuovi contagi da Covid e 532 morti.

Il bilancio totale sale così a 4.713.500 casi e 155.402 vittime.