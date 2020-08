Un sito di recensioni di prodotti e consigli sul sonno offre denaro per fare sesso e provare materassi.

Una coppia non potrebbe desiderare un lavoro migliore: Sleep Standards, un sito di recensioni di prodotti e consigli sul sonno, offre dei soldi, precisamente 3 mila dollari, per fare sesso e provare dei materassi.

3 mila dollari per sesso e materassi

“Stiamo cercando cinque coppie fortunate per partecipare al nostro esperimento. Vi invieremo un nuovo materasso ogni settimana e tutto ciò che dovrete fare sarà darci le vostre sincere recensioni su quanto è buono quel materasso per il sesso. Sappiamo tutti che un materasso cattivo può portare a problemi a letto e un buon materasso può fare miracoli. Per evitare alle persone la difficoltà di cercare un materasso comodo attraverso tentativi ed errori, abbiamo iniziato questo esperimento.

Puntiamo a trovare il miglior materasso per il sesso e abbiamo bisogno del tuo aiuto“, si legge nell’annuncio del sito. Oltre ai 3 mila dollari, le coppie potranno ricevere in regalo un materasso a loro scelta.





I requisiti per candidarsi

I requisiti sono i seguenti: per candidarsi bisogna essere in coppia, abitare negli Stati Uniti, avere più di 18 anni. Inoltre, occorrerà inviare un video di 60 secondi che spieghi il motivo per il quale la coppia si è appassionata al lavoro in questione, racconti come ci si è conosciuti e fornire i link ai propri profili sui social media. Le coppie dovranno valutare ciascun materasso secondo i seguenti criteri: rimbalzo, rumore, durezza, supporto sui bordi, comfort, freschezza e un punteggio complessivo.

I materassi inviati alle coppie sono stati classificati come i primi otto materassi per il sesso attualmente sul mercato, viene sottolineato nell’annuncio.