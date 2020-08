Accusato di aver corrotto alcuni testimoni, Alvaro Uribe è stato arrestato: dopo poche ore ha scoperto di essere positivo al coronavirus.

L’ex presidente colombiano Alvaro Uribe è stato arrestato con l’accusa di aver corrotto alcuni testimoni nell’ambito di un processo. Contestualmente le autorità sanitarie lo hanno trovato positivo al coronavirus così come i suoi due figli. Sta comunque bene e non ha sintomi evidenti.

Alvaro Uribe arrestato

Si tratta di una sentenza senza precedenti da parte della Corte Suprema della Colombia giustificata dall’esistenza di un possibile pericolo di ostruzione della giustizia. Tutto è nato a seguito di una causa intentata contro il senatore Ivan Cepeda, accusato di fare pressioni o comprare testimoni per rafforzare le sue accuse di presunto paramilitarismo contro Alvaro Uribe e suo fratello Santiago.

La magistratura che ha indagato sulla vicenda ha scoperto che proprio un avvocato di Uribe avrebbe offerto del denaro ad alcuni paramilitari incarcerati per accusare Cepeda di presunta manipolazione di testimoni.

Un’accusa che è costata all’ex presidente, difeso dall’attuale Capo di Stato, la misura degli arresti domiciliari.

Uribe positivo al coronavirus

Raggiunto nella sua abitazione da cui è costretto a non uscire, una squadra sanitaria gli ha effettuato il tampone che ha poi dato esito positivo. L’uomo ha contratto l’infezione in forma asintomatica, così come i suoi due figli, e le sue condizioni di salute solo buone. Secondo fonti del suo partito Uribe sarebbe stato contagiato una settimana prima e starebbe quindi guarendo senza particolari problemi respiratori.