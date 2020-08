I nuovi casi in Germania, nella sola giornata del 6 agosto, sono pari a 1045. Un incremento così imponente non si registrava da 3 mesi.

La situazione Coronavirus in Germania diventa allarmante dopo l’ultimo aggiornamento: il bollettino di giovedì 6 agosto parla di ben 1.045 nuovi casi. Si tratta dell’incremento più importante da maggio a oggi. Una situazione che conferma come, da ormai una settimana, in terra tedesca la situazione sia tornata a farsi alquanto seria.

Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato il numero più alto di nuovi contagi degli ultimi tre mesi. Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito che rispetto a mercoledì 5 si è registrato un incremento di +1.045 nuovi positivi. Si tratta della prima volta, dal 7 maggio, che il numero di nuovi contagi supera i mille.

Coronavirus, oltre mille casi in Germania

Il numero totale di contagi registrati in Germania dall’inizio della pandemia da Coronavirus è di 213.067 casi, con 9.175 decessi. Una situazione emergenziale iniziata già dalla fine di luglio, dopo il picco raggiunto all’inizio di aprile, quando venivano registrati oltre 6mila casi giornalieri.

Testkriterien des RKI vom Mai (also schon seit ziemlich langer Zeit): – Akute respiratorische Symptome jeder Schwere u/o Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn

– Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall UND Symptome

– Klinische oder radiologische Hinweise auf eine virale Pneumonie — Nils Bandener (@nilsletterdump) August 6, 2020



I nuovi casi non sono legati a particolari focolai, ma appaiono diffusi un po’ ovunque sul territorio. Numeri in continuo aumento: lunedì erano 509, quattro giorni più tardi il doppio. La crescita della curva epidemiologica è esponenziale. Per questo la Germania rischia di ricadere in una seconda ondata di Coronavirus. Come già accaduto a Spagna e Belgio.