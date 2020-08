É diventato uno dei video simbolo dell’esplosione a Beirut quello che ritrae Israa Seblani, una sposa che stava posando per l’album di nozze quando è stata investita dall’onda d’urto. Il video realizzato dal fotografo e videomaker Mahmoud Nakib mostrano il sorriso della donna, 29 anni, lasciare spazio alla paura dopo il forte boato.

Doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita e lo dimostrava il sorriso con cui fuori da Le Gray Hotel, nel centro della capitale libanese, si stava facendo fare le foto. Improvvisamente però la deflagrazione responsabile della morte di oltre 100 persone e del ferimento di più di 4.000 cittadini ha scaraventato e travolto anche lei. Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo con l’aiuto dei fotografi.

This bride was posing for photos when a powerful explosion tore through Beirut Tuesday.

•

The videographer pans past Israa Seblani’s big smile just as the blast is heard. She’s seen in the video moments later being led away from the square.

•@CBCTheNational pic.twitter.com/FMEPXvfztu

— Osama Mousa (@OsamaMo77920550) August 5, 2020