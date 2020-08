Mentre la Spagna deve affrontare una nuova ondata di coronavirus, con un netto incremento dei contagi registrati nel Paese, una nuova vicenda smuove la cronaca locale. Un canadair è precipitato in Spagna, mentre cercava di spegnere un incendio.

Era venerdì 8 agosto quando in un bosco della Galizia è scoppiato un incendio. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento del canadair, ma alcuni problemi hanno complicato l’operazione, la quale è finita in tragedia.

Nel corso dello spegnimento di un incendio forestale nell’area di Lobios, in Galizia, è precipitato un Canadair CL-215-1A10 portoghese (EC-HET).

Dalle informazioni rese note, non c’è stato niente da fare per il pilota, morto sul colpo. Il copilota, invece, è ferito gravemente. Sul posto sono immediatamente accorsi i colleghi dei due uomini, i quali hanno raggiunto la zona con i mezzi di terra. Resta da accertare la causa del drammatico incidente: potrebbe essersi trattato di un errore umano o, al contrario, di un guasto al mezzo.

Canadair CL-215 crashes while taking part in the extinction of fires in the Lobios forest, on the border with Portugal. Two people injured, one in serious condition. https://t.co/QWvT8UfwUE pic.twitter.com/uqfxZ4J7U6

