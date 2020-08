Una tremenda esplosione ha raso al suolo alcuni edifici della città di Baltimora, negli Stati Uniti. Al momento ci sarebbe una vittima e diversi feriti, ma secondo i soccorritori sarebbero presenti anche alcune persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Stando alle prime informazioni trapelate sembra che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas, che ha conseguentemente fatto crollare gli edifici.

Sul posto sono immediatamente giunte le squadre di soccorso dei vigili del fuoco di Baltimora, che sono al momento al lavoro per cercare di estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, tra le quali vi sarebbero anche alcuni bambini.

Secondo i media statunitensi, l’unica vittima finora accertata sarebbe una donna, mentre altre tre persone sono invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

#Breaking: A massive explosion occurred about 25 minutes ago in #Baltimore leveling multiple houses. There are initial reports of injuries due to the explosion and people still trapped under the rubble. pic.twitter.com/0tylKOfv5P

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) August 10, 2020