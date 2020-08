Secondo Mike Ryan dell'Oms la seconda ondata Covid sarà indiscutibile senza controllo: "Coronavirus non stagionale".

Da Ginevra, durante la consueta conferenza stampa Oms sugli aggiornamenti dello stato del Coronavirus nel mondo, è intervenuto oggi 10 agosto Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che non intende minimamente abbassare la guardia attorno alle misure di contrasto alla pandemia ed una possibile seconda ondata di Covid in Europa: “Potete chiamarla seconda ondata, secondo picco, nuova fiammata, come volete” ha detto il direttore, aggiungendo: “Il punto è che ogni volta che si allenta la pressione, il virus ritornerà” perché il Sars Cov 2 “”non si sta dimostrando stagionale“.





Oms, seconda ondata Covid possibile

Dallo stesso palco della città svizzera, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva preso ieri la parola per annunciare qualcosa che si sospettava, ossia l’aumento dei casi di Coronavirus tra i giovani, ma adesso lo stesso Ryan appare molto determinato sulla possibile seconda ondata Covid in Europa: “Avremo nuove ‘fiammate’ di Covid-19.

E’ inevitabile“. Il capo delle emergenze sanitarie Oms chiarisce che l’avvento del tanto agognato vaccino “è solo parte della risposta” e bisogna fare in modo di essere drastici nelle misure preventive di lotta alla diffusione del contagio. “Sopprimere, sopprimere, sopprimere” è il mantra dell’alto dirigente Oms in queste ore, secondo cui il giro di vite è l’unico rimedio attuale contro quello la possibile nuova ondata Covid (in Italia molti sono sicuri che sia già pronto un dossier).

Un rimedio che diventerà sempre più efficace “quanto velocemente ed efficacemente si risponde a queste ondate, tracciando contatti, circoscrivendo i focolai” circoscrive il referente del Dipartimento Oms per le delle emergenze sanitarie.