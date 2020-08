È terribile la storia che arriva dalla contea di Franklin, in Alabama, dove un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'abitacolo dell'auto

È terribile la storia che arriva dalla contea di Franklin, in Alabama, negli Stati Uniti, dove un bimbo di soli 3 anni è stato trovato senza vita nell’abitacolo dell’auto dei genitori. Il piccolo sarebbe morto a causa dell’alta temperatura.

Bimbo muore nell’auto sotto il sole

In base ad una prima ricostruzione dei fatti il bimbo sarebbe uscito di casa di notte, mentre i genitori dormivano. Si sarebbe quindi recato presso l’auto dei genitori, parcheggiata vicino casa, per poi rimanere nell’abitacolo fino al pomeriggio successivo. Alle forze dell’ordine i genitori del piccolo, Dakota Fowler e Brandis Burks, rispettivamente di 20 e 22 anni, hanno raccontato di aver messo il figlio di soli 3 anni a letto attorno a mezzanotte, per poi andare a loro volta a dormire.

Quando l’indomani si sono svegliati, attorno alle 15, non hanno trovato più il bimbo e per questo hanno iniziato a cercarlo, trovandolo privo di sensi nell’auto. Rimasto sotto il sole per tante ore, purtroppo per il piccolo non vi è stato nulla da fare.





Si resta in attesa dell’esito dell’autopsia per conoscere le cause del decesso del bambino che molto probabilmente ha perso la vita per colpa dell’alta temperatura. Secondo lo sceriffo della contea, Shannon Oliver, non si è trattato di un gesto volontario, ma a provocare la morte del bambino sarebbe stata la negligenza dei genitori. Quest’ultimi sono stati arrestati per omicidio colposo e rischiano fino a 20 anni di carcere.