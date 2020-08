Una cane, è stato abbandonato in un parcheggio e accompagnato dalla sua padrona nel bosco che poi è fuggita. La scena è stata poi immortalata.

Una storia crudele come poche, quella che è accaduta nello stato di Washington negli USA. Un cane è stato abbandonato in un parcheggio dalla sua padrona. Il triste momento, è stato immortalato da un cellulare da Brandon Price e Alyssa Ott. Il cane, un Golden Retriever, è stato affidato in un primo momento dai volontari dell’associazione “I paw’d it forward”.

Il video al momento ha permesso di identificare la donna che dovrà rispondere davanti alla legge per abbandono e maltrattamento degli animali.

Cane abbandonato nel parcheggio: il video

Un’auto ferma nel parcheggio e un cane scende dalla vettura e viene accompagnato dalla padrona all’ingresso di un bosco. La donna poi fugge via e riprende la guida della macchina. A prima vista sembrerebbe una sorta di vedere una specie di reinterpretazione della scena cult tratta da “A.I.

Intelligenza Artificiale” dove il figlio adottivo, un robot, viene abbandonato dalla “madre” proprio in quel modo. Solo che in questo caso, non c’è nessun attore e nessuna sceneggiatura Hollywoodiana, ma solo la realtà.

L’abbandono del cane, è stato fortunatamente immortalato che da due ragazzi grazie ad uno smartphone. Il video poi è stato fatto diffondere su Facebook. Da lì poi il video ha fatto il giro del mondo. Questo ha permesso alle forze dell’ordine locali di procedere con l’identificazione della ormai ex padrona, che è stata prontamente denunciata per abbandono e maltrattamento degli animali.

Ora il cane è in buone mani

“Facciamo del nostro meglio per recuperarne il maggior numero possibile, ma sappiamo di essere solo un piccolo elemento di uno schema più grande. Non c’è motivo per farlo. Nessuno. Ci sono un sacco di scuse, ma nessun motivo”

Così hanno dichiarato i volontari dell’associazione statunitense “I Paw’d it forward”, dove il Golden Retriever è stato affidato in un primo momento.

Ad ogni modo il cane sta bene ed è sotto le cure della Southwest Washington Humane Society.

In Gran Bretagna una storia simile

Circa due anni fa, in Gran Bretagna un uomo abbandonò il suo cane, un bull terrier, sulla strada. Fortunatamente il padrone fu identificato grazie alle telecamere. Il cane ad ogni modo è stato affidato alle cure di un’associazione in attesa di un nuovo padrone.