Il colosso dell’informatica pronto a donare 150 mila dollari al il Serum Institute per dosi in 94 paesi.

Bill Gates ha deciso di donare 150 milioni di dollari per il vaccino contro il coronavirus. La Gate Foundation si prepara a consegnare i soldi al Serum Institute.

Bill Gates fa una donazione per il vaccino

Il colosso dell’informatica Bill Gates ha deciso di donare 150 milioni di dollari per la ricerca del vaccino contro il Covid19.

A beneficiare della cifra sarà il Serum Institute, il più grande produttore di si vaccini a livello mondiale. Per produrre 100 milioni di dosi il prezzo singolarmente sarebbe 3 dollari ciascuna e sarà consegnata in 92 paesi in via di sviluppo.

Gate è stato nel tempo uno dei maggiori leader nella produzione di vaccini negli ultimi due decenni. Difatti, ha speso oltre 4 miliardi di dollari nella cooperazione di soggetti pubblici e privati al fine di immunizzare quanta più popolazione a livello mondiale.

Da quando si è iniziato a parlare di coronavirus, Bill Gates ha deciso di dare una mano fondamentale. La sua sensibilità verso la malattia deriva da una preoccupazione di fondo nei confronti dei paesi poveri.

Negli ultimi mesi il milionario ha espresso apprensione per le zone più povere del mondo, in particolare la paura che una furia virale come quella del coronavirus potrebbe devastare totalmente le popolazioni.

Per quanto riguarda i paesi ricchi, invece, si è dichiarato sorpreso dalla situazione che sta vivendo l’America, la potenza più colpita dalla pandemia. “Per i paesi ricchi – ha spiegato Gates -,in larga misura dovremmo essere in grado di porre fine a tutto questo entro la fine del 2021”.