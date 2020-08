L'ex presidente del Consiglio, Mario Monti, sarà a capo della super commissione sulle politiche sanitarie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto Mario Monti come capo della super commissione sulle politiche sanitarie. Il professore guiderà un team composto da scienziati, economisti, ex capi di Stato e di governo, che sarà incaricato di “ripensare le priorità relative alle politiche da attuare alla luce della pandemia da Coronavirus“.

Monti presiederà la commissione sulle politiche sanitarie

La commissione avrà il compito di fornire indicazioni ai singoli Stati, affinché “salute e benessere entrino nelle priorità politiche e vengano riconosciute fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale”. Con queste parole si è espresso Monti sul nuovo incarico: “Sono onorato di presiedere la nuova Commissione per la salute e lo sviluppo sostenibile.

Questa pandemia ha aggravato le disuguaglianze e le divisioni che stanno paralizzando le nostre società, impedendo il progresso dello sviluppo sostenibile e ha messo a nudo l’inadeguata preparazione dei sistemi sanitari dei vari Paesi: dopo anni di risparmi sulla sanità, nelle future politiche economiche invece i governi dovranno tenere conto dei rischi enormi collegati a future pandemie, ma anche ai danni provocati dal cambiamento climatico“.

Le parole del direttore generale dell’Oms

La prima riunione della commissione è in programma il prossimo 26 agosto e sarà aperta dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, e dal direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Henri P. Kluge. “Il nostro scopo è quello di mettere la salute in cima all’agenda politica nell’ambito degli obiettivi dello Sviluppo sostenibile e rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e sociali dei 53 Stati membri della Regione europea dell’Oms“, ha spiegato Kluge sul sito ufficiale di Oms Europa.

Poi ha continuato: “Siamo orgogliosi che il professor Mario Monti, molto stimato per la sua leadership dimostrata come Primo Ministro italiano in un momento critico, come Commissario europeo e come Presidente dell’Università Bocconi, abbia accettato di presiedere la Commissione”.

