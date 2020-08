Londra, la giovane Alex ha perso la vita in seguito a un'operazione odontoiatrica: doveva mettere un apparecchio ai denti.

Denisa Alexandra Stefanoaia, semplicemente conosciuta come Alex, è morta a soli 15 anni dopo essersi sottoposta a un intervento odontoiatrico. La ragazzina aveva bisogno di un apparecchio per i denti. L’episodio è accaduto al Great Ormond Street Hospital di Londra. L’operazione ha avuto delle complicazioni che sono state fatali per la ragazzina.

Alex era obesa e soffriva di apnea notturna, una patologia che ha reso più complicato l’intervento. Il medico che l’ha operata aveva tuttavia riferito ai genitori che l’operazione sarebbe stata semplice e che la situazione dei suoi denti sarebbe migliorata.

Londra, Alex muore dopo intervento

Il dottore che ha sottoposto la giovane Denisa Alexandra Stefanoaia era ottimista sul risultato dell’operazione. L’intervento sarebbe durato solamente una ventina di minuti, ma si sarebbe svolto tramite anestesia totale.

La condizione clinica della giovanissima ha, tuttavia, complicato la situazione. Alex è morta, in quanto soffriva di apnee notturne, a causa della sua obesità.





Ha iniziato a stare male

In sala operatoria, Denisa Alexandra Stefanoaia ha iniziato ad accusare malore diventando blu.

In seguito è iniziato a uscirle sangue dalla bocca. La situazione è peggiorata ulteriormente, tanto che i sanitari hanno dovuto ricoverarla in terapia intensiva dove è in seguito deceduta come riportano i media locali. A causa della situazione fisica di Alex, secondo quanto riferito dal dottor Iguchi, è possibile che la ragazzina sia stata priva di ossigeno per pochi secondi, una conseguenza che non le avrebbe lasciato scampo. Il medico ha dichiarato: “A causa della sua obesità grave, il consumo di ossigeno è molto alto”.