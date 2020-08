A Barcellona, è stato arrestato il pugile Federico Colombi. L’atleta italiano, non avrebbe pagato il conto. Ferito un cameriere.

Federico Colombi, pugile italiano di 22 anni, è stato arrestato mentre si trovava in vacanza a Barcellona. Il giovane, si trovava in un locale, ma al momento del pagamento si sarebbe rifiutato di pagare il conto. Il pugile, si è poi difeso combattendo a colpi di pugni contro due camerieri e due agenti in borghese.

Uno dei due camerieri è stato ferito al setto nasale e al sopracciglio. Una volta intervenute le forze dell’ordine, Federico Colombi è stato bloccato dai poliziotti e quindi arrestato. Un video diffuso sui social ha immortalato la vicenda.

Pugile Colombi arrestato, il video

Il pugile Federico Colombi aveva trascorso la serata in un locale del quartiere gotico di Barcellona. Al momento del pagamento, si sarebbe rifiutato di pagare alcune consumazioni. Nonostante i continui inviti a pagare il giovane avrebbe poi opposto resistenza.

Da lì in poi è nata una violenta discussione in strada durante la quale il pugile avrebbe tirato pugni contro due camerieri e due agenti in borghese del commissariato di Ciutat Vella. Uno dei due camerieri è stato poi ferito in modo grave al volto.

Queste scene sono state filmate dall’alto da dei presenti e poi diffuse dai media spagnoli e sui social.

Il pugile, ora in stato di arresto, dovrà rispondere davanti alla legge per aggressione.

A Cuba, arrestato un ex pugile

Un paio d’anni fa, Felix Savon, ex pugile e atleta olimpico, era stato arrestato per abusi su un minore. L’ex pugile, vincitore tra l’altro di tre medaglie d’oro nella categoria dei pesi massimi, è stato poi trasferito in carcere per scontare la pena.