Ragazzi ammassati in discoteca, incuranti delle regole e convinti che il coronavirus sia debellato: il video del TG1 scatena le polemiche.

Sta facendo discutere e indignare il video girato dai giornalisti del TG1 che, recatisi sull’isola di Pag per documentare la mancanza del rispetto delle regole anti contagio nelle discoteche, hanno trovato moltissimi italiani sottovalutare il coronavirus e anzi ammettere che non ci sia più.

Video del TG1 all’isola di Pag

“Non ce n’è coviddi“. Nonostante l’impennata dei casi positivi dovuta soprattutto ai cittadini rientrati dall’estero e agli assembramenti nelle discoteche, che il governo si appresa a chiudere, è così che una ragazza italiana si è rivolta alla cronista della Rai. Il riferimento è al video virale della donna che, all’inizio della Fase 2, aveva risposto con quelle parole a chi le chiedeva se non avesse paura ad andare in spiaggia senza protezioni.

Le telecamere mostrano centinaia di ragazzi ammassati incuranti del distanziamento e privi di mascherine. Nessuno poi che controlli la capienza dei locali che, invece che essere ridotta, arriva in molti casi a superare quella massima. Gli stessi giovani non temono il contagio e ritengono che l’infezione sia ormai debellata. E se anche così non fosse “ho vent’anni, non mi ammazzerà il coronavirus“.

Non riesce a convincerli del contrario nemmeno la giornalista, che prova a chiedere loro se si rendono conto di quello che dicono. “Sì, ce ne rendiamo molto conto” è stata la risposta ricevuta. Tanta l’indignazione in rete, tra chi accusa i ragazzi di poca responsabilità e chi dà la colpa alla mancanza di controlli.

Dopo il boom di contagi che non aveva visto nemmeno durante la prima ondata, la Croazia ha optato per chiudere i locali a mezzanotte.