Un bambino disabile di 10 anni è stato trovato morto in casa, sospetti sulla mamma del piccolo Dylan.

Un bambino disabile di soli 10 anni è stato trovato morto in una casa di Londra nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto. Secondo la polizia locale inglese si tratterebbe di omicidio e per questo in manette è finita la madre della vittima, Olga Freeman, una donna di 40 anni di origini russe che al momento del fatto era da sola in casa col piccolo.

Stando alle prime ricostruzioni fornite dai media britannici, sarebbe stata la stessa 40enne a recarsi in una stazione di polizia poco le 2.30 di notte per denunciare l’accaduto. Gli agenti si sarebbero poi recati nella casa della donna a Cumberland Park nell’ovest di Londra, ritrovando il cadavere del piccolo Dylan.

Bambino disabile trovato morto in casa

Il papà del bambino disabile trovato morto in casa a Londra è Robert Freeman, un famoso fotografo noto per le immagini di celebrità. I parenti più prossimi del piccolo sono stati informati per l’identificazione formale mentre l’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul luogo dell’accaduto anche gli specialisti della polizia scientifica per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Alcuni vicini di casa interpellati dal quotidiano The Sun hanno rivelato di aver udito “l’urlo di un bambino” nel cuore della notte che li ha fatti svegliare di soprassalto anche se nessuno poteva immaginare cosa stesse accadendo. La principale indagata al momento è la madre del bambino che nelle prossime ore verrà ascoltata in aula per fornire la propria versione dei fatti.