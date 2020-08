Grande successo per la manifestazione contro il governo in Bielorussia: secondo il NYT avrebbero preso parte 200 mila persone.

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk (Bielorussia) per prendere parte alla manifestazione contro il governo Lukashenko. Secondo alcuni quotidiani si tratta della maggior protesta nella storia del paese.

Manifestazione contro il governo in Bielorussia

I manifestanti uniti in quella che hanno chiamato marcia per la libertà hanno sventolato la bandiera bielorussa bianca e rossa dell’era pre sovietica mentre sono passati cortei di auto che suonavano i claxon al grido di “dimettiti”.

Secondo una stima citata dal New York Times in piazza c’erano circa 200mila persone. Un numero elevatissimo per un paese che ha poco meno di dieci milioni di abitanti.

Una folla che gli organizzatori non avevano previsto tanto che l’intervento di Maria Kolesnikova, una delle tre donne alla testa dell’opposizione presente alla protesta e l’unica ad essere rimasta nel paese dopo le elezioni, è stato sentito soltanto dai cittadini nelle sue immediate vicinanze.

Questo quanto ha affermato: “Per la prima volta in 26 anni sembra di vivere in un paese europeo. Più insistiamo con le proteste e prima avverrà il cambiamento“.





Non è ancora chiaro se le manifestazioni di protesta costringeranno Lukashenko a lasciare il suo incarico, tanto più dopo che Mosca si è dichiarata disponibile a fornire ogni assistenza per risolvere i problemi di sicurezza della Bielorussia.

Vladimir Putin, che più volte ha telefonato all’alleato Lukashenko dopo la tornata elettorale, gli ha infatti garantito sostegno militare nel caso in cui la situazione dovesse precipitare.