Le autorità sanitarie della Spagna stanno cercando i contatti avuti da 8 escort risultate positive al coronavirus: soltanto 4 si sono palesati.

É allarme ad Alcázar de San Juan, cittadina della provincia di Ciudad Real in Spagna, dove otto escort sono risultate positive al coronavirus: le autorità sanitarie stanno trovando difficoltà a rintracciare tutte le persone venute a contatto con loro perché, nonostante l’invito a farsi riconoscere con urgenza, i clienti sono restii a farsi avanti.

Escort positive al coronavirus in Spagna

Per il momento sono soltanto quattro i contatti individuati a cui è stato chiesto di mettersi in isolamento domiciliare in attesa del tampone. Ma i residenti sono convinti che siano molti di più perché il “club delle hostess”, localizzato di fronte ad un supermercato è frequentatissimo.

Solitamente svolge i propri affari in maniera relativamente tranquilla e inosservata: per questo quando i cittadini hanno notato la Polizia sulla scena hanno pensato che fosse un raid.

Quando hanno visto persone con indumenti protettivi sanificare la zona e chiudere il locale, hanno capito che si trattava di un possibile focolaio. L’allarme aumenta tanto più che in città vi sono moltissimi turisti internazionali che potrebbero quindi contribuire a diffondere l’infezione anche oltre i confini spagnoli.





I vertici della sanità hanno affermato di essere abbastanza sicuri che le otto lavoratrici abbiano rispettato la maggior parte delle norme di sicurezza, ma ovviamente non quella del distanziamento sociale. Gli ospedali locali hanno messo in guardia sul pericolo di diffusione del virus e invitato tutti gli uomini che hanno partecipato s: al club a mostrare responsabilità e farsi avanti per effettuare i tamponi.