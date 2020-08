Mentre in tutto il mondo i contagi da coronavirus aumentano, Wuhan, la città simbolo di questa pandemia, mostra a tutti che non ha più paura e che è pronta a ripartire. Lo fa in un modo molto bizzarro, con delle immagini che hanno lasciato tutti senza parole e che hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

Immagini che mostrano che, nonostante la situazione delicata della Cina, nel luogo dove tutto è iniziato hanno sentito il bisogno di tornare alla normalità. Anzi, di andare decisamente oltre la normalità, con una festa in un acquapark che ha ospitato migliaia di persone.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020