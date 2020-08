L'incidente è avvenuto tra una Porsche e una Bugatti immatricolate in Svizzera. Ingenti i danni: si stimano circa 3,5 milioni di euro.

Sul Passo del Gottardo, in Svizzera, si è verificato un incidente di lusso tra una Porsche e una Bugatti, nella mattinata di Ferragosto. Le due auto volevano superare la fila creata da un camper, dando vita ad un forte impatto. Usciti indenni i due autisti delle macchine sportive.

Secondo le stime dei periti assicurativi, i danni rilevati ammontano a circa 3,5 milioni di euro.

Svizzera, incidente di “lusso” tra Porsche e Bugatti

Nella giornata di Ferragosto in Svizzera, sul Passo del Gottardo una Porsche e 911 e una Bugatti Chiron hanno causato un incidente che la stampa svizzera ha definito di lusso, viste le caratteristiche dei due bolidi.

L’impatto è avvenuto per una semplice contingenza stradale, dovuta ad una fila creata da un camper.

I due autisti hanno così voluto saltare e superare l’ingorgo, ma la Porsche non si è avveduta dell’uscita della Bugatti, scontrandosi violentemente.





Danni milionari

Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Mercedes e il camper. L’autista del mezzo è stato ricoverato in ospedale, ma non presenta lesioni gravi.

I due autisti delle macchine sportive sono usciti indenni dallo scontro, al contrario delle rispettive auto, trovate in condizioni disperate dai carrozzieri elvetici.

L’incidente ha coinvolto solo mezzi svizzeri, come riprta la polizia cantonale di Uri. I proprietari delle due auto di lusso non avrebbero firmato i moduli per la constatzione amichevole. Secondo quanto rilevato dai periti assicurativi e secondo le stime dei carrozzieri, pare che il valore dei danni si aggiri intorno ai 3,7 milioni di franchi (3,5 milioni di euro).