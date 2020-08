Pakistan, una bambina di 6 anni è stata violentata ed uccisa da un ragazzo di 18 anni.

Tragedia in Pakistan. Lo scorso sabato, 15 agosto 2020, una bambina di solamente sei anni ha perso la vita. La vittima è stata violentata e uccisa nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, nel distretto di Nowshera. La polizia locale ha diramato la notizia solamente dopo alcune indagini.

o scorso sabato, la bambina era scomparsa dalla sua casa suscitando l’allarme dei genitori e dei vicini. Tutti si sono impegnati a cercarla nei luoghi circostanti la casa, senza però alcun risultato. Solamente dopo qualche ora, il suo corso è stato trovato in un sacco. Si trovava in un allevamento di polli distante circa 200 metri da casa sua. Il corpo della vittima era pieno di segni di sevizie e violenze.

La polizia ha subito iniziato le indagini e le perquisizioni nelle case dei vicini della piccola. L’assassino e il violentatore è un ragazzo di 18 anni. Le autorità locali hanno rinvenuto in casa sua alcuni vestiti sporchi di sangue, usati per lo scellerato gesto.

Arrestato il colpevole

Una volta fermato dalla polizia, il giovane avrebbe detto di aver ucciso la bambina solamente per paura che potesse essere identificato. La cosa da sottolineare, però, è che non si tratta di un caso unico ed isolato nel distretto di Nowshera. Già qualche mese fa, lo scorso gennaio, un’altra bambina di 7 anni era stata violentata e poi uccisa. Stessa cosa è accaduta anche nel dicembre del 2018. Un gruppo di ragazzi maggiorenni avevano adescato una bambina, per poi violentarla e ucciderla brutalmente.

Insomma, una pratica che pare essere all’ordine del giorno in Pakistan, dove sempre più bambine, innocenti e non consapevoli di ciò che le circondano, stanno perdendo la vita.