Paura nelle Filippine per un violento terremoto con epicentro a sud-est dell’isola di Masbate. L’Usgs lo ha classificato come un sisma di magnitudo 6.6. le immagini provenienti dalla zona maggiormente colpita mostrano diversi edifici crollati e profonde crepe aperte nel manto stradale.

Secondo il primo bilancio diffuso dalle autorità, un uomo (un agente di polizia in pensione) sarebbe morto dopo essere rimasto intrappolato sotto una palazzina di tre piani crollata in seguito al sisma. Illesa la moglie.

Le testimonianze raccolte dalla stampa locale parlano di un evento sismico molto forte.

Antonio Clemente, sergente in servizio nella città di Cataingan, ha riferito che “numerose case sono state danneggiate”. Il sisma principale è stato seguito da 14 scosse di minore intensità. Al momento, le autorità escludono l’ipotesi di uno tsunami.

#RedCross teams in the #Philippines swung straight into action after this morning’s 6.6 magnitude earthquake in Masbate – assessing the damage and providing emotional and practical support to those affected 🙏 pic.twitter.com/DCp0tdTjVP

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) August 18, 2020