Biden ottiene la nomination dem: “Il più grande onore”

Joe Biden è riuscito ad ottenere la nomination dem, diventando ufficialmente un candidato per la Casa Bianca.

Joe Biden ottiene la nomination dem e diventa a tutti gli effetti il candidato dei democratici nella sfida di novembre per la Casa Bianca. Un passo importante per l’uomo e per tutti i suoi sostenitori. Sono tanti ad aver fatto le congratulazioni a Biden per questo primo passo verso le elezioni.

Sarà lui a sfidare l’attuale presidente Donald Trump e ci sono tantissime persone che stanno facendo il tifo per lui. “Grazie molte. Dal profondo del mio cuore. Grazie a tutti, significa il mondo per me e la mia famiglia” ha dichiarato il 77enne ex vice presidente in un video collegamento.

La nomination dem di Biden

Joe Biden si è presentato in video collegamento insieme alla moglie Jill, sempre al suo fianco, in una scuola di Wilmington nel Delaware, durante il secondo giorno della convention democratica.

“E’ il più grande onore della mia vita accettare la nomination democratica a presidente degli Stati Uniti d’America” ha twittato l’uomo, in attesa del discorso ufficiale che dovrà presentare giovedì per accettare formalmente la candidatura. La moglie Jill ha ripercorso la storia di Biden e della loro famiglia con una metafora per la ricostruzione della famiglia americana. “Come rimettere insieme una famiglia distrutta? Allo stesso modo in cui si rimette insieme un Paese.

Con amore e comprensione, con piccoli atti di gentilezza. Con coraggio. E fede incrollabile” ha spiegato la donna.





“Sono pesanti i fardelli che portiamo e abbiamo bisogno di qualcuno con spalle forti. So che se affideremo questo Paese a Joe, farà per la vostra famiglia quello che ha fatto per le nostre.

Unirci” ha aggiunto la donna. La moglie di Joe Biden, dalle aule della Brandywine High School di Wilmington, ha ricordato quando insegnava e trascorreva l’estate a preparare il nuovo anno scolastico. “Ma questa quiete è pesante. Potete sentire l’ansia che riecheggia nei corridoi vuoti. Non c’è il profumo di quaderni nuovi e pavimenti lucidati. E le aule sono tetre perché i volti brillanti dei giovani che dovrebbero riempirle sono confinati dietro agli schermi dei pc” ha spiegato.

Alla fine del suo discorso è arrivato il marito Joe Biden, che l’ha abbracciata con una mascherina in mano. “Sono il marito di Jill Biden, è lei la persona più forte che conosca” ha dichiarato il candidato alla Casa Bianca.