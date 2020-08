Circa 200 invitati ad un matrimonio in Spagna sono ora in quarantena, a causa di un testimone positivo al Covid accertato da tampone.

Testimone positivo al Covid, in Spagna un felice matrimonio si trasforma in una quarantena collettiva per ben 200 invitati. La cerimonia, tenutasi nel weekend al ristorante Magna Garden nella città di Murcia, nel Sud-Est spagnolo, si è rivelata un incubo.

Spagna, testimone positivo al Covid

Ora, tutti gli invitati al matrimonio nonché 20 camerieri che si sono occupati del servizio catering, dovranno passare un periodo di auto isolamento, secondo le direttive anti contagio. Il testimone di nozze è risultato positivo al Covid durante test a tappeto su lavoratori e minori in un centro estivo nella vicina cittadina di Alguazas, dove le autorità locali stanno cercando di contenere un focolaio che per ora riguarda 25 persone.

Ovviamente, i proprietari della location stanno osservando una chiusura di 15 giorni, per occuparsi della disinfezione di tutti i locali e persino degli esterni, diffondendone le foto pubblicamente. È stato il ministro della Salute regionale Manuel Villegas a dare la notizia: “Circa 200 persone che hanno partecipato ad un matrimonio si trovano ora in quarantena, non si sa se hanno contratto il Covid. Dovremo attendere il periodo d’incubazione per capirlo”.





Un matrimonio a rischio contagio

Anche il ristorante Magna Garden ha pubblicato una nota in merito, aggiungendo di aver immediatamente allertato le autorità competenti e dichiarando che riaprirà in base alle direttive da esse indicate. “Vorremmo specificare che in tutti i matrimoni svolti presso la location, dalla ri-apertura, si sono svolti nel rispetto delle norme di sicurezza e con supervisione”, ha detto un portavoce, “La responsabilità individuale è qualcosa che non possiamo controllare noi”.