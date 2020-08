Quando aveva solo 9 anni, Lisa, nome di fantasia, veniva offerta dalla madre a clienti adulti che avrebbero abusato continuamente di lei.

Una vita segnata per sempre da fantasmi del passato che continuano a bussare, notte dopo notte. Lisa, nome di fantasia, ha ora 15 anni. Quando era più piccola, sua madre era solita venderla a pedofili, presentandola vestita come coniglietta da playboy.

Un’infanzia negata. La donna è stata condannata a 10 anni di carcere. Questa torbida storia proviene dall’Australia. Lisa dovrà continuare a vivere, come è giusto che sia, cercando di dimenticare questo oscuro passato, in vista di un futuro più sereno. La madre vendeva la figlia ai suoi aguzzini, i quali non si facevano certo scrupoli ad abusarla, mentre la sua stessa genitrice la bloccava, per non farla fuggire.

Offriva ai pedofili la figlia: aveva 9 anni

Lisa aveva solo 9 anni quando, tra il 2014 e il 2015, ha subito diverse violenze sessuali da parte di alcuni pedofili “clienti” della madre. Ai giudici, la 15enne ha spiegato come ogni giorno si svegliasse vestita da coniglietta di playboy, con tanto di costume di pizzo e orecchie finte. Ogni giorno, nella sua stanza entrava un uomo diverso, che abusava di lei, con la complicità della sua stessa madre- Quest’ultima, invece di proteggere la figlia, l’avrebbe bloccata più volte mentre cercava di opporsi alle violenze.





Chiusa nel silenzio

Difficile comunicare con Lisa che, dopo quanto subito, si è chiusa nel silenzio. Solo lo psicologo è riuscito a capire cosa le fosse accaduto. Conquistata la fiducia della ragazzina, l’esperto ha scoperto cosa l’adolescente sia stata costretta a subire in passato.