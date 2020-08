Un uomo è stato ucciso dall'ex marito della sua attuale compagna: la vittima avrebbe subito il taglio dei genitali.

Un uomo ha ucciso il fidanzato dell’ex moglie tagliandogli i genitali, per poi suicidarsi. Il delitto ha sconvolto la penisola iberica. Il crimine è avvenuto in data 19 luglio nella città di Ponte da Lima (Portogallo), al confine con la Spagna.

Portogallo, uccide fidanzato dell’ex e si suicida

Secondo quanto riportato dai giornali galiziani e portoghesi, il delitto sarebbe scaturito da questioni sentimentali, in quanto la vittima sarebbe stato il fidanzato della ex moglie dell’assassino. La donna, non a caso, sarebbe stata testimone della spietata aggressione degenerata in omicidio. Un delitto reso ancora più raccapricciante dal fatto che la vittima avrebbe subito una mutilazione genitale. L’assassino si è poi suicidato.

Non si conoscono ancora bene i particolari, ma il presunto responsabile dell’omicidio si sarebbe recato a Ponte da Lima, dove la ex e il suo fidanzato stavano trascorrendo le vacanze.





Avevano preso una casa in affitto

La vittima e la sua compagna avevano preso una casa in affitto a Ponte da Lima, per trascorrere qualche giorno di relax.

La stessa residenza risulterebbe essere il luogo in cui si è consumato il crimine. Il presunto assassino avrebbe tenuto ferma la sua ex moglie, legata a una sedia con dei cavi elettrici. Dopo quanto accaduto, alle prime luci dell’alba, il presunto aggressore sarebbe tornato in Spagna con l’auto e, dopo averla lasciata parcheggiata nelle vicinanze dell’estuario di Vigo si sarebbe suicidato gettandosi in mare. Il corpo senza vita è stato riportato a riva diverse ore più tardi dalla Guardia Civile e Salvamento Maritimo.