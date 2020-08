Ragazza di 16 anni stuprata da 30 uomini in Israele

In 30 stuprano una ragazza di 16 anni in vacanza in Israele: 2 al momento gli arresti.

Una ragazza di 16 anni sarebbe stata stuprata da 30 uomini in Israele, in un albergo ad Eilat, località marina di vacanze nel sud del Paese. Sull’episodio la polizia locale ha aperto un’inchiesta per cercare di fare chiarezza sui fatti.

Pare che la giovanissima fosse ubriaca. A denunciare l’accaduto sarebbe stata la ragazza stessa e, grazie alle indagini delle forze dell’ordine, è stato fermato un uomo di 27 anni del nord di Israele e un secondo sospettato di una cittadina a nord di Tel Aviv. La polizia ha annunciato che sono in vista altri arresti.

Ragazza stuprata da 30 uomini in Israele

La vicenda ha avuto un grande risalto mediatico in Israele, con il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz che hanno duramente condannato la violenza sessuale. “Un fatto scioccante, non ci sono altre parole. Non è solo un crimine contro la ragazza – ha twittato il premier – ma un crimine contro l’umanità stessa, meritevole di ogni condanna. I responsabili devono essere consegnati alla giustizia”.



“Che tipo di uomo è quello – gli ha fatto eco Gantz – che in coda con dozzine di altri attende di entrare in una stanza dove una giovane e disorientata ragazza giace? L’indagine della polizia è ancora in corso, ma è importante che trasmetta un messaggio a coloro che hanno partecipato o testimoniato a questo o ad altri casi analoghi: l’unica cosa che hai dimostrato è di quale depravazione sei capace. Prima dell’aspetto criminale, bisogna fare una ricerca morale dell’anima.

E alla denunciante, le dico con forza: il mio cuore è con te, non sei sola”.