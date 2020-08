Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato al largo dell’Indonesia orientale, sull’isola di Celebes. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 640 chilometri di profondità ed epicentro 220 chilometri a sudest di Katabu.

La scossa sarebbe stata avvertita a centinaia di chilometri dall’epicentro. Stando a quanto emerso non ci sarebbero danni a cose o persone e non sarebbe stata diramata un’allerta tsunami.

