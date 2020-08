Adolescente uccide la madre e vive quattro mesi con il cadavere

Un'adolescente ha ucciso la madre e ha vissuto per quattro mesi con il corpo mummificato nella vasca da bagno.

Adolescente uccide la madre e vive per quattro mesi con il cadavere nel suo appartamento nel sud della Spagna. I vicini di casa si erano resi conto che c’era un odore davvero insopportabile, ma non non hanno dato subito l’allarme perché nessuno di loro ha pensato che in quella casa potesse esserci un cadavere in decomposizione.

Il corpo della mamma di 45 anni è stato scoperto in una vasca da bagno, dopo che la polizia è stata finalmente contattata da uno degli amici della figlia della donna.

Adolescente uccide la madre

Secondo quanto riportato dai media locali, la madre è stata accoltellata a morte ad aprile, durante il lockdown dovuto al coronavirus. La figlia di 19 anni, Teri, ha continuato a vivere in quell’appartamento come se non fosse accaduto nulla.

I vicini di casa hanno confermato che intorno al condominio c’era un odore terribile, ma nessuno di loro ha sospettato che potesse esserci un corpo in decomposizione in uno degli appartamenti. Teri e il suo fidanzato di 19 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso la madre di lei, che lavorava come badante e donna delle pulizie nella comunità. La ragazza ha confessato al suo amico di aver accoltellato la madre.

Il medico legale, a causa delle condizioni del corpo, non è riuscito a determinare la data esatta della morte della donna. L’Olive Press e Las Provincias hanno riferito che la donna è stata uccisa ad aprile e che la figlia ha vissuto con il cadavere per quattro mesi, nonostante l’orrore di avere un corpo in decomposizione nella vasca da bagno e l’odore insopportabile.

La donna era una cittadina bulgara che viveva da 20 anni in Spagna. I vicini sono rimasti sotto shock quando è stato scoperto il cadavere. Hanno riportato di aver chiesto in diverse occasioni a Teri dov’era la madre ma l’adolescente ha sempre risposto che era via e che sarebbe tornata presto.