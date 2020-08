Una scossa di terremoto di 4,3 gradi della scala Richter ha colpito la Grecia nella mattinata del 22 agosto, nel nord del Peloponneso. Secondo l’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale di Atene l’epicentro della scossa è situato a 10 km a nord-ovest della città di Kalavrita, con un ipocentro a una profondità di 24 km nel sottosuolo.

Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale, anche se per il momento non vi sono notizie di danni a cose o persone.





La scossa di terremoto avvertita in Grecia nella mattinata del 22 agosto segue di pochi giorni quella dello scorso 17 agosto, quando un sisma si 5,1 gradi della scala Richter si verificò al largo dell’isola greca di Idra, nel Golfo Saronico, vicino ad Atene, venendo avvertito distintamente anche nella capitale greca.

In quel caso l’ipocentro del sisma era situato a 96 chilometri di profondità.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Greece 41 min ago pic.twitter.com/HH3AoBWYxY

— EMSC (@LastQuake) August 22, 2020