Una creatura misteriosa è stata avvistata in Islanda, tra le cascate Dettifoss.

In Islanda è stata avvistata una creatura misteriosa, nei pressi delle cascate Dettifoss. La creatura è stata ripresa da una giovane rapper, che ha condiviso il breve video sui social network. In realtà la ragazza stava filmano il gioco d’acqua spettacolare delle cascate, ma osservando meglio il video si vede una presenza misteriosa apparire in prossimità dell’acqua.

Creatura misteriosa in Islanda

Nelle immagini si nota una sagoma nera particolarmente inquietante e difficile da distinguere nei suoi contorni in un punto inaccessibile, di fronte all’impressionante cascata. Quando ha pubblicato il video una ragazza ha notato questa presenza e gli ha chiesto cosa fosse.

A quel punto il web si è scatenato e e il video è diventato virale. Qualcuno afferma che si tratti di uno scalatore con un casco, qualcuno pensa sia un semplice sacchetto di plastica, mentre altri vedono un rettile enorme, visto che la forma fa pensare seriamente ad una lucertola più grande.

Ci sono anche tanti scettici che sono convinti che il video sia stato manipolato, ma i più fantasiosi credono sia un elfo, visto che le immagini sono state girate in quella che viene chiamata la terra degli elfi. Osservando il video ci si rende conto che è molto difficile capire cosa possa essere quella strana sagoma e sicuramente il cervello di ogni persona cerca automaticamente di associarla a qualcosa di familiare, come accade per il fenomeno pareidolia.

Quella presenza potrebbe realmente essere qualsiasi cosa, ma per il momento non si trova una risposta.