Statunitense abbraccia sconosciuti centro commerciale e poi si professa positivo: la polizia diffonde le sue foto per identificarlo.

Un cittadino statunitense è ricercato dalla polizia per aver abbracciato degli sconosciuti nel centro commerciale della cittadina di Springfield e solo dopo aver detto loro di essere positivo al coronavirus. “Ti sto abbracciando mentre sono positivo al coronavirus. Ora anche tu sei contagiato”, queste le parole con cui, secondo quanto riferito dalla CNN, l’uomo avrebbe terrorizzato i malcapitati clienti della struttura lo scorso 15 agosto.

La polizia nel Massachusetts ha deciso di diffondere alcune foto prese dalle telecamere di sorveglianza per cercare di identificarlo.

Police in Massachusetts are looking for a man who allegedly gave a Walmart shopper a “Covid hug.” https://t.co/A3z1Sd2xqC — CNN (@CNN) August 23, 2020

Abbraccia sconosciuti nel centro commerciale

Quanto accaduto è stato denunciato dalle vittime degli abbracci indesiderati.

Tra di loro anche alcune persone con problemi di salute e immunodepresse. Sembra però che le ricerche proseguano a rilento in quanto l’uomo, giunto nel centro commerciale intorno alle ore 19:00, aveva il volto ben coperto dalla mascherina.





L’ipotesi principale della polizia è che possa trattarsi di uno scherzo di cattivissimo gusto, visto anche che dopo gli abbracci l’uomo si allontanava dalle vittime sorridendo. Tutto però potrà essere confermato solo da un eventuale interrogatorio, ma, come detto, al momento non ci sono notizie in merito all’identità del protagonista di questa triste storia. La polizia, pubblicando le sue foto, chiede a chiunque abbia informazioni di contattare l’ufficio investigativo.