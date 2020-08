In India un palazzo residenziale nella città di Mahad è crollato. Ne ha dato notizia la tv Indiana Ndtv. Almeno 70 persone sotto le macerie.

In India, nella città di Mahad a Ovest del Paese, è crollato un palazzo residenziale. La conta delle vittime è ancora in corso, ma è stato stimato che potrebbero esserci almeno 15 persone ferite e circa 70 rimaste sotto le macerie. Secondo quanto riportato dalla tv indiana Ndtv, l’edificio era composto da 5 piani per un totale di 45 appartamenti.

In queste ore sono state inviate sul posto tre squadre di soccorso nel distretto di Raigad, dove si trova la città di Mahad. Con quest’ultimo evento, si tratta del quarto palazzo che crolla in India negli ultimi 40 giorni.

Maharashtra: A five storey building collapsed in Mahad in Raigad district. Several feared trapped. Rescue teams rushed to the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/OU59xUNcvI — Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) August 24, 2020

Almeno 15 feriti e 70 persone sotto le macerie. Questi sono per il momento i numeri del dramma che è accaduto poche ore fa in India nella città di Mahad. Lo ha annunciato l’emittente televisiva indiana Ndtv. L’edificio crollato era composto da 45 appartamenti dislocati su 5 piani come ha precisato la televisione indiana.

Sono state inoltre inviate sul posto tre squadre di soccorso del National Disaster Response Force che arrivano direttamente dalla città di Pune, una delle città più popolose dell’India.

Il quarto crollo in 40 giorni

Per l’India si tratta del quarto crollo di un palazzo che è avvenuto nel giro di quaranta giorni. Le forti piogge di metà luglio hanno causato nelle città indiane ingenti disastri, uno su tutti il crollo di un vecchio palazzo nella città di Mumbai dove sono morte 2 persone. Altre 15 invece erano state portate in salvo anche se secondo quanto riportato dal dipartimento locale, la struttura era già pericolante.

Nello stesso giorno è crollato un altro palazzo sempre a Mumbai senza però causare vittime. Nel 2018 infine era crollato in India un Hotel causando 11 morti.