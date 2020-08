La 12enne si è risvegliata miracolosamente dopo essere stata dichiarata morta, ma dopo un'ora il suo cuore ha smesso nuovamente di battere.

Ha del miracoloso quanto accaduto a Siti Masfufah Wardah, 12enne dell’Indonesia che si è risvegliata dopo che i medici l’avevano dichiarata morta a causa di complicazioni agli organi provocati dal diabete. Dopo un’ora dal risveglio, però, il cuore della giovane ha cessato definitivamente di battere.

Indonesia, ragazza dichiarata morta si risveglia

I medici hanno annunciato la morte della giovane, di nome Siti Masfufah Wardah, nell’ospedale di Probolinggo, nella provincia dell’East Java in Indonesia a seguito di complicazioni agli organi e diabete cronico intorno alle 18 del 18 Agosto. Secondo le procedure islamiche, il corpo è stato trasportato a casa intorno alle 19 per adempiere ai procedimenti di pulizia prima del funerale. Secondo il padre, la ragazza si è risvegliata durante il lavaggio.

L’uomo ha dichiarato: “Quando il suo corpo veniva lavato, la sua temperatura corporea si è alzata improvvisamente. I suoi occhi si sono riaperti all’improvviso. Poi abbiamo scoperto che il suo cuore era tornato a battere e il corpo a muoversi”. Dopo aver allertato i medici, alla ragazza è stato fornito ossigeno e assistenza respiratoria, ma non c’è stato nulla da fare. Infatti è stata dichiarata nuovamente morta un’ora più tardi.

La salma è stata tumulata nel cimitero di Lambangkuning Village, mentre le investigazioni della polizia sono in corso per accertare i fatti.





Questi casi di ritorno in vita vengono definiti come la Sindrome di Lazzaro o clinicamente come ritorno alla circolazione spontanea (ROSC) e possono verificarsi a seguito di un arresto cardiaco.

Secondo le analisi dei medici, i casi di ROSC possono accadere nei 10 minuti successivi di un decesso, dopo che il paziente ha ricevuto un’intensa assistenza respiratoria.