La tragedia si è consumata in una fattoria del sud est dell'Australia meridionale: due i morti.

Quella che doveva essere una piacevole riunione di famiglia è invece finita nel sangue nel sud-est dell’Australia meridionale. Padre e figlio non si vedevano da anni. Avevano deciso di ritrovarsi per una cena, dopo tanto tempo trascorso in lontananza.

A un tratto, il padre ha aggredito il figlio, venuto con la sua fidanzata. L’uomo ha ucciso entrambi i ragazzi a colpi di arma da fuoco. La tragedia si è consumata in una fattoria. Le vittime risultano essere i 19enni Lukasz Klosowski e Chelsea Ireland. Il duplice omicidio è avvenuto all’interno della tenuta del padre di lui. Il delitto si è consumato nel corso di una cena in programma la sera dello scorso 22 agosto.

Dopo aver trascorso la serata insieme, alla presenza delle compagne di altri rispettivi membri della famiglia, padre e figlio hanno avuto un diverbio.

Riunione di famiglia finisce con due morti

La lite è degenerata e Lukasz Paul Klosowski (46 anni) ha ucciso a colpi di arma da fuoco il figlio e la compagna di lui nella sua abitazione sita a Mount McIntyre. Il 46enne è stato tratto in arresto dagli agenti di polizia non opponendo resistenza.

Nel pomeriggio del 24 agosto è prevista la presenza dell’uomo in tribunale.





Le ricostruzioni della polizia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la giovane coppia viveva ad Adelaide ed era andata a trovare il padre di lui, il quale viveva assieme alla sua compagna Monica, per una riunione di famiglia.

Il 19enne era stato cresciuto dalla madre e solo negli ultimi tempi si era riavvicinato al padre. La notizia della morte dei giovani fidanzati ha sconvolto gli amici e l’intera comunità locale.