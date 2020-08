Perse le tracce di Nicolas Calogero Valenza: il giovane è stato fermato dalla polizia al Cairo.

Un ragazzo italiano originario di Gela (Caltanissetta) di nome Calogero Nicolas Valenza, è scomparso in Egitto. Il giovane è stato fermato dalla polizia al Cairo. Calogero lavora in Spagna da diversi anni. Da alcuni giorni la sua famiglia non ha più notizie di lui.

Calogero si trovava al Cairo per far visita a un’amica. La polizia egiziana l’ha fermato una volta giunto a terra con l’aereo. Sembra che il nome di Valenza fosse stato segnalato. Pare che il giovane sia stato fermato per droga. La famiglia di Calogero Valenza è in contatto con la Farnesina, che si è attivata per tutelare il nostro connazionale, attivando canali diplomatici con le autorità egiziane.

Egitto, italiano scomparso: l’ultima telefonata

L’ultima telefonata di Calogero Nicolas Valenza risale, per la precisione, domenica 23 agosto alle 11 di mattina. Il ragazzo, parlando con la madre, aveva confermato la partenza per l’Egitto che sarebbe avvenuta quella stessa sera. Una volta giunto a destinazione, Calogero aveva promesso ai sui cari di richiamarli, ma così non è stato. Il telefono cellulare del ragazzo risulta irraggiungibile.

I genitori hanno provato a rintracciarlo

I genitori di Nicolas Calogero Valenza, madre casalinga e padre metalmeccanico, sono assistiti dall’avvocato Nicoletta Cauchi. Hanno cercato di rintracciare il proprio figlio chiedendo al ministero degli Esteri nostrano e all’ambasciata italiana al Cairo. Il fratello minore, Davide, ha lanciato un appello sui social, ma del giovane Calogero non si sa ancora nulla.