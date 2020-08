Dopo una discussione avvenuta per strada, il giovane afroamericano è stato colpito dalla polizia con sette colpi di pistola.

Un morto e tre feriti: questo è il bilancio dello scontro avvenuto a Kenosha (Wisconsin) dopo il ferimento di Jacob Blake da parte della polizia. Il giovane afroamericano è stato colpito alle spalle con alcune pallottole. Il ragazzo, secondo quanto denunciato dai familiari, è rimasto paralizzato.

Ferimento Jacob Blake: le proteste BLM

Dopo il ferimento di Jacob Blake continua la protesta dei Black lives matter da New York a Seattle. I BLM sono scesi in strada protestando contro le angherie da parte dei poliziotti verso gli afroamericani e le minoranze residenti in USA. Le proteste sono degenerate, come accaduto anche in passato, in atti di saccheggio e violenza. Il governatore del Wisconsin ha disposto lo schieramento di diverse centinaia di agenti di polizia.

Trump, intanto, ha twittato: “Non basta. Dovete agire in fretta. Va chiamata la guardia nazionale. Tutto questo deve finire”.





La sorella: “Sono arrabbiata”

Jacob Blake stava per risalire in auto dove sui trovavano i suoi tre figli, quando a un tratto ha avuto uno scontro con due agenti di polizia.

Il video mostra come il 29enne tentare di entrare in auto, quando a un tratto viene strattonato da uno dei due poliziotti e viene sparato con sette colpi di pistola. L’episodio è accaduto nel pomeriggio del 23 agosto scorso a Kenosha, in Wisconsin. Al momento, il giovane si trova in ospedale. Se la caverà, ma non potrà più usare le gambe. La sorella di Jacob ha dichiarato: “Non sono triste, sono dispiaciuta.

Sono arrabbiata”.