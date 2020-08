I clienti hanno aggredito e preso a morsi un cameriere nella provincia di Huesca, in Spagna, perché invitati a mettere mascherine.

Due clienti hanno aggredito e preso a morsi un cameriere a Sabinanigo, in Spagna, perché invitati a rispettare le norme anticontagio. Guardia Civile e polizia locale sono intervenute, incontrando la resistenza delle due persone.

Clienti prendono a morsi il cameriere

Nella cittadina spagnola di Sabinanigo, nella provincia di Huesca in Spagna, un cameriere è stato aggredito e preso a morsi da due clienti per aver chiesto di rispettare le normative e mettere la mascherina. I due uomini secondo quanto riferito da fonti locali, rispettivamente di 51 e 49 anni, hanno reagito al cameriere in quanto il cameriere avrebbe chiesto loro più volte di indossare la mascherina quando possibile. Quando sono intervenute le forza dell’ordine, i due clienti hanno ferito lievemente l’agente.

Di conseguenza i due assalitori sono comparsi di fronte a un giudice con l’accusa di pubblica resistenza, disobbedienza e lesioni. Inoltre, sono stati multati per non aver rispettato le misure igienico-sanitarie in vigore. Attualmente, i due sarebbero stati rilasciati.

Spagna, crescono i contagi

Crescono inoltre i contagi i Spagna, come nel resto dell’Europa, dopo Sanchez ha annunciato che schiererà l’esercito per fronteggiare l’epidemia. Con una circolazione del virus altissima che, come riporta il Messaggero, è pari a 10 volte quella italiana (13,3 positivi ogni 100mila abitanti). Danni ingenti anche a livello economico, infatti a luglio le presenze in hotel sono calate del 73,4% rispetto allo stesso mese del 2019, a 11,5 milioni.

Il dato segna comunque un recupero rispetto ad aprile (100%), maggio (99,2%) e giugno (95,1%). La Spagna rimane quindi una sorvegliata speciale in Europa.