Kevin Mayer, Ceo di TikTok, si è dimesso

Kevin Mayer, Ceo di TikTok, ha deciso di dimettersi

Kevin Mayer, Ceo di TikTok ha deciso di dimettersi e di lasciare l’azienda, come si apprende da un comunicato. Si tratta di un momento difficile per questa società, che è stata colpita dalle dure restrizioni imposte all’applicazione di condivisione di video dall’amministrazione Usa, guidata da Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato due ordini esecutivi che vietano alle aziende statunitensi di fare affari con il social cinese, che è stato accusato di mettere a rischio i dati degli utenti.

Il Ceo di TikTok si è dimesso

Il Ceo di TikTok, Kevin Mayer, ha lasciato l’azienda. Le dimissioni sono state rese note dal Finalcial Times, che ha citato una lettera che lo stesso Mayer ha scritto ai dipendenti.

“È con il cuore pesante che ho voluto farvi sapere che ho deciso di lasciare la compagnia” ha scritto l’uomo nella sua lettera. Il suo ruolo all’interno dell’azienda verrà ricoperto ad interim dalla General manager del gruppo, Vanessa Pappas. Le dimissioni arrivano a pochi giorni da quando TikTok ha deciso di fare causa all’amministrazione di Donald Trump.

Il motivo di queste azioni legali è associato all’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti che vieta dal’uso dell’applicazione nel paese a partire da settembre. Questa regola vale a meno che nel frattempo non venga comprata da un’azienda statunitense che possa immediatamente pensare alla sicurezza dei dati degli utenti. “Non siamo una minaccia per la sicurezza nazionale” ha spiegato l’azienda nella sua azione legale. “Fare causa è l’unico mezzo che abbiamo per proteggere i nostri diritti, quelli della nostra community e dei nostri dipendenti” è stato sottolineato sul blog di TikTok.