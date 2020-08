Nel Regno Unito, un bambino ha salvato la vita alla madre entrata in coma diabetico chiamando il numero sull’ambulanza giocattolo.

Un bambino ha salvato la vita alla mamma entrata in coma diabetico chiamando il numero di emergenza scritto sull’ambulanza giocattolo. Questa è l’incredibile storia di Josh un bambino inglese di 5 anni residente a Telford nello Shropshire nel Regno Unito. Il bambino in seguito a questa grande azione eroica, è stato elogiato dalla polizia cittadina in un post su Facebook.

La polizia di Telford si è infatti augurata di rivederlo un giorno da grande magari come recluta.

Un bambino salva la mamma



Chiamare un semplice numero di tre cifre come quello dell’emergenza sanitaria potrebbe essere almeno in apparenza un’azione banale. Ma per un bambino di cinque anni farlo ha richiesto una grande dose di coraggio oltre che sangue freddo e avere l’intuito di trovare il numero su un ambulanza giocattolo non è certo cosa da poco.

Il bambino si trovava a casa quando la madre era entrata in coma diabetico. Quando sono arrivati i soccorsi insieme alla polizia, Josh è stato trovato in casa con il suo fratellino in casa mentre la madre giaceva a terra svenuta. Fortunatamente il personale sanitario è riuscito a curare la madre salvandola da morte certa.

Il ringraziamento della polizia

Grazie a questo eroico gesto, il piccolo Josh è stato ringraziato dalla polizia di Telford in un post su Facebook: “Josh è stato molto coraggioso.

È rimasto in linea mentre siamo riusciti a raggiungere la casa della famiglia e assicurarci che sua madre ricevesse assistenza medica, ha già dimostrato che potrebbe essere un brillante agente di polizia e speriamo di rivederlo quando sarà abbastanza grande come nuova recluta”