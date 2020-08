Nelle notte di sabato 29 agosto Jerome Bonduelle, figlio del “re delle insalate” Bruno è morto investito da un’auto mentre tornava a casa a Lille. Fermato e arrestato per omissione di soccorso il pirata della strada che lo ha investito.

Il tweet di cordoglio dell’azienda: “Siamo molto addolorati per la perdita di Jerome”.

Tragedia nel mondo dell’agroalimentazione: Jerome Bonduelle, figlio dell’ex presidente della famosa multinazionale Bruno è morto a Lille, investito da un’auto. Il fatto è accaduto verso le 2 di notte di sabato 29 agosto, quando il 50enne stava tornanando a casa in bicicletta.

Un pirata della strada lo ha investito, per poi scappare nel buoi della notte.

Inutili i soccorsi del 118: Jerome era già morto sul colpo. Nella mattinata di domenica 30 agosto i carabinieri di Lille hanno rintracciato e arrestato il pirata della strada, che ora risponderà di omicidio ed omissione di soccorso.





La tragica notizia ha sconvolto la multinazionale agroalimentare che ha voluto ricordare con profondo rispetto Jerome Bonduelle con un tweet: “Siamo profondamente addolorati di annunciare la morte accidentale di Jérôme Bonduelle, direttore di Bonduelle Prospective et Développement. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle sue squadre“.

Jerome Bonduelle aveva seguito le orme del padre e dal 2003 aveva assunto il ruolo di direttore di Bonduelle Prospective et Developpement.

Anche la deputata francese Marine Le Pen ha vvoluto fare le condiglianze alla famiglia.

We are deeply saddened to announce the accidental death of Jérôme Bonduelle, Head of Bonduelle Prospective and Development.

We extend our deepest condolences to his family and staff.

— Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020