Secondo uno studio governativo una seconda ondata di coronavirus potrebbe provocare 85 mila morti in Regno Unito.

Uno studio del governo britannico ha evidenziato che una seconda ondata di coronavirus nel paese potrebbe causare, nel peggiore dei casi, 85 mila morti, vale a dire circa il doppio del numero delle vittime registrate finora nel Regno Unito.

Morti in Regno Unito con seconda ondata

A redigere il rapporto è stato il Sage, il comitato governativo composto da scienziati esperti di pandemie e malattie infettive. La base da cui sono partiti è la previsione che i metodi utilizzati da marzo ad agosto per contenere la diffusione dell’infezione siano efficaci soltanto al 40% di quanto sarebbe necessario.

Va aggiunto poi che il periodo autunnale-invernale, con un aumento dell’influenza e della conseguente difficoltà a distinguerla dal coronavirus, viene ritenuto il più pericoloso per un secondo picco di contagi.

Il raggiungimento di 85 mila vittime sarebbe comunque lo scenario peggiore ipotizzato dagli studiosi, messo sul tavolo del governo per prepararlo ad ogni eventualità ma non necessariamente destinato a realizzarsi.





Lo studio si aspetta inoltre che, se la seconda ondata dovesse davvero arrivare, l’esecutivo reintrodurrà misure restrittive.

Non si parlerebbe però di un lockdown generalizzato né della chiusura delle scuole che lunedì 1 settembre hanno riaperto tra timori e incertezze. Finora Boris Johnson ha introdotto una quarantena obbligatoria di due settimane per chi rientra da Francia, Spagna, Austria e Svizzera. I primi due paesi stanno infatti vivendo un considerevole aumento dei contagi al ritmo di almeno 3.000 al giorno. Secondo indiscrezioni il governo britannico sarebbe pronto a imporla anche per chi torna dal Portogallo.