Una scena che mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere: in Massachussets una donna ha beccato la suocera e il marito consumare rapporti intimi.

Un vero e proprio incesto tra suocera e marito quello che si è trovata davanti agli occhi una donna di ritorno a casa in Massachussets. I due, sorpresi nudi uno sopra l’altro, hanno confermato alla polizia il reato precisando, però, “è la prima volta che succede”.

Ora, madre e figlio rischiano fino a 20 anni di carcere.

Scandalo in Massachussets tra suocera e marito

Il fatto è avvenuto nel maggio del 2020. La donna, tornata a casa, ha beccato la suocera di 64 anni, Cheryl Lavoie, e suo marito, Tony L. Lavoie, nel mentre di un rapporto intimo. A riportare la notizia è il Daily Star Online, che, ha voluto ricostruire la scena e raccontare nel particolare i dettagli.

Una volta capito cosa stava accadendo la donna, completamente sconvolta, ha voluto prima chiamare il cugino e, successivamente, la polizia a cui ha voluto sporgere denuncia. Al momento dell’arrivo, madre e figlio non hanno negato l’accaduto all’ufficiale, anzi. I due hanno ammesso di aver avuto un rapporto consensuale e che fosse la prima volta che accadesse. Secondo la legge dello stato del Massachussets, l’incesto è considerato un reato e la pena è prevista per un periodo di 20 anni di reclusione in carcere.

Durante il primo processo in tribunale, avvenuto il 20 agosto, madre e figlio si sono dichiarati non colpevoli. I due dovranno tornare davanti al giudice per una sentenza preliminare a fine ottobre, per la precisione il 27.

Non è il primo episodio in America di incesti. Tra gli ultimi, infatti, si trova quello di un matrimonio tra un padre e una figlia ma non solo. Infatti, il Massachussets è teatro anche dei più vari crimini come l’ex soldatessa molestata da un passante.