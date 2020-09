A Los Angeles un afroamericano è stato ucciso dalla polizia, come dimostra un video postato sui social. È successo a South Los Angeles e, dopo lo scontro, una folla si è radunata sul luogo dello scontro per manifestare contro gli agenti.

CW

Deputies shot black man in Los Angeles. Around 200-250 are currently on the scene protesting.

No current videos that show the shooting, this is before and after.

Rumors spreading, nothing is confirmed. pic.twitter.com/Kmczfqq56o

— Griffin – Live from Portland (@GriffinMalone6) September 1, 2020