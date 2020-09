A Cuba scatta il coprifuoco a L'Avana, si teme una seconda ondata di coronavirus.

In diversi paesi nel mondo si teme una seconda ondata di coronavirus e i numeri in costante crescita elevano al massimo il livello di prudenza e attenzione. A Cuba, nello specifico, la situazione sembra essersi inasprita molto nelle ultime settimane e si teme che il sistema sanitario locale possa accusare il colpo.

È necessario intervenire quanto prima in maniera decisa e per questo dalle 19:00 di oggi (l’una di domani in Italia) scatterà il coprifuoco a L’Avana per cercare di contrastare la forte diffusione del virus nella capitale. A riferirlo è la Cnn che sottolinea come per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il governatore della città, Reinaldo Garcia Zapata, abbia deciso di ricorre ad una misura così drastica.

Coronavirus a Cuba: coprifuoco a L’Avana

Stando a quanto stabilito dalle autorità locali, il coprifuoco nella città cubana durerà fino alle 5:00 del giorno successivo e rimarrà in vigore per almeno 15 giorni. Gli abitanti di L’Avana inoltre non potranno viaggiare nelle altre province del Paese e saranno inasprite le sanzioni per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici, dove il consumo di alcol sarà vietato.

Pugno duro dunque da parte delle autorità cubane figlie, come accennato, di un netto e costante aumento della curva dei contagi. Secondo quanto riferito dalla Johns Hopkins University a Cuba sono stati registrati finora 3.806 casi di coronavirus, inclusi 92 decessi. Un buono parte dei positivi riguarda inoltre proprio L’Avana e le zone limitrofe, motivo per il quale si è optato per la chiusura totale.