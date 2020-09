Prete morto con indosso la mascherina, durante il Coronavirus in Camerun. I fatti risalgono a domenica 30 agosto 2020, mentre padre Jude stava tenendo la predica durante la messa. All’improvviso l’uomo è collassato a terra, tra lo stupore e il panico dei fedeli presenti in quel momento.

Accasciatosi al suolo, padre Jude è morto senza che nessuno potesse fare nulla per lui. Il sacerdote della diocesi di Deido, capitale del Camerun, era ormai privo di vita. A riportare la tragica notizia il quotidiano Daily Mail, ma l’orribile scena è stata immortalata anche da uno smartphone e il video diffuso su Twitter dall’avvocato Chidi Odinkalu.

“Il Rev. P. Jude., CMA, Direttore Spirituale della CMA Deido, nella capitale commerciale del Camerun, Douala, stava predicando l’omelia durante la messa domenica mattina quando è deceduto improvvisamente. RIP”, ha scritto l’ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria, in un post sul social network.

Dal pulpito della chiesa, il prete stava tenendo un’omelia in francese, mentre indossava una mascherina chirurgica, misura preventiva contro il Coronavirus. Si è fermato, si è guardato intorno, ha stretto un pugno: dopo aver ripreso il controllo, ha iniziato a respirare affannosamente nel microfono, ha barcollato ed è collassato accanto al pulpito.

Le urla dei fedeli che hanno assistito alla scena riempiono l’audio del video, tutti accorrono in soccorso a padre Jude, invano. Non è noto attualmente se si sia trattato di un malore improvviso o se avesse già problemi di salute.

Catholic Priest Collapses, Dies during Church Service.

Tragedy struck in Cameroon when a priest identified as Reverend Father Jude slumped and died while preaching the Homily. Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Deido, in Cameroon.

