135 nuovi contagi: un aumento esponenziale rispetto al paese. Per questo motivo la prima ministra della Scozia ha annunciato il lockdown per Glasgow.

“Glasgow torna in lockdown“. Una drastica e doverosa scelta quella che si è trovata ad affrontare la first minister della Scozia, Nicola Sturgeon. La decisione è arrivata direttamente dal palazzo di Edimburgo dopo un’attenta analisi dei dati sui contagi da Coronavirus.

Nel territorio più a Nord del Regno Unito, infatti, si contano più di 314 nuovi casi negli ultimi due giorni.

L’annuncio: Glasgow torna in lockdown

In particolare, dei 314 nuovi contagi si contano ben 135 solo nella cittadina di Glasgow. I suoi abitanti, quindi, dalla mezzanotte di oggi vedranno applicate nuovamente le restrizioni riguardo i rapporti sociali che l’hanno caratterizzata nella prima fase. Questo momentaneo lockdown, però, non riguarderà solo il centro urbano ma anche due sobborghi vicini.

A dare l’annuncio è stata la prima ministra da Edimburgo visto l’alto tasso di infezione rispetto al resto del paese. Nel suo discorso, la Sturgeon ha voluto sottolineare tutta la sua contrarietà “E’ una decisione difficile e frustrante – ha affermato e aggiunto – ma è vitale da un punto di vista precauzionale”. La prima ministra si trova, ancora una volta, a fronteggiare un consistente aumento dei contagi. Infatti, rispetto al resto del Regno Unito che ha registrato un calo non solo dei decessi ma anche dei contagiati e per questo vietato l’obbligo di quarantena per chi arriva nel paese, la Scozia è in controtendenza.

Questo continuo aumento ha spaventato proprio tutti e per questo si è voluto prevenire attuando il metodo più efficace: il lockdown.

Glasgow, però, non è la prima città ad avere un aumento dei contagi. Infatti, anche in Italia si registra un nuovo elevato tasso che fa pensare a un possibile nuovo lockdown.