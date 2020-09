I CDC americani hanno avvisato le autorità degli USA sulla possibilità che il vaccino anti coronavirus sia distribuito a partire da fine ottobre.

Il vaccino contro il coronavirus negli USA potrebbe essere distribuito entro la fine dell’anno. I Centers for Disease Control and Prevention hanno invitato la sanità pubblica dei cinquanta stati a prepararsi per distribuirlo tra ottobre e novembre.

Coronavirus: negli USA vaccino a ottobre

A riferirlo sono stati due dei maggiori quotidiani locali, il New York Times e la CNN, la quale ha ricevuto proprio dai Centri la conferma relativa all’invio dei documenti alla autorità sanitarie. L’avviso riguarda la necessità di preparare un piano per far sì che, qualora fosse pronto, in autunno si possa somministrare il vaccino al personale sanitario e ad altre categorie ad alto rischio.

L’avvio dell’iter non coincide con l’effettiva disponibilità dello strumento per combattere l’infezione dalla fine di ottobre.

Si tratta più della necessità di delineare il quadro normativo che consenta di procedere velocemente quando sarà pronto. “Il panorama del vaccino per il Covid 19 è in evoluzione e incerto, e questi scenari potrebbero evolversi man mano che saranno disponibili maggiori informazioni“, si legge in uno dei documenti redatti dai Centri.

Impossibile non sottolineare la tempistica descritta, che ha sollevato dei dubbi sulla politicizzazione del vaccino. La sua distribuzione potrebbe infatti avvenire poco prima delle elezioni presidenziali in cui Trump e Biden si contenderanno la Casa Bianca, in programma proprio il 3 novembre 2020.





Intanto anche in Europa iniziano a delinearsi le tempistiche. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che il contratto tra la Commissione Europea e l’azienda di produzione del vaccino AstraZeneca è stato reso definitivo e che le prime dosi potrebbero essere già disponibili entro la fine del 2020.